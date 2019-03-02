استعدي للربيع بفساتين موردة من وحي إطلالات ميغان ميركل

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 07:32 مساءً - رغم أنها دخلت الثلث الأخير من الحمل، إلا أنّ دوقة ساسكس، ميغان ميركل، لازالت تتحلى بـ أزياء رائعة أثناء حضورها لواجباتها الملكية. ارتدت ميغان ميركل فستان ماكسي من دار كارولينا هيريرا خلال مشاركتها الأخيرة مع الأمير هاري في زيارة ملكية إلى المغرب. ظهر هذا التصميم على ممشى عروض الأزياء خلال أسبوع الموضة في نيويورك لخريف وشتاء 2019 في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك ، فإنّ القطعة التي اعتمدتها ميركل صُممت خصيصًا لها، لأنّ الدار قامت بتعديل في منطقة الخصر ليناسب حملها.



جاء الفستان الذي اعتمدته ميغان ميركل مطبعًا بوردات ربيعية، بظلال من الأزرق، زينته أكمام فضفاضة متوسطة الطول، مع كرانيش مترابطة في صفوف شكلت جزء السفلي. التصميم بشكل عام كان فسيحًا ورائعًا ، لديه انسيابية توفر الراحة للحامل.

كثيرًا ما ترتدي ميركل جميع تدرجات اللون الأزرق، بدايةً من الظلال العميقة إلى اللون السماوي الفاتح ، وهذا الظل اللامع يتناسب مع بشرتها المتوهجة.



ميغان ميركل تعيد تقديم الفساتين الربيعية بأسلوب خاص

لم تكن المرة الأولى التي تخرج فيها ميغان ميركل عن أسلوب الموضة الناعمة و الألوان المحايدة، بينما ظهرت ميغان ميركل برفقة زوجها الأمير هاري، في زيارة داخلية لإحدى المسارح العريقة بـ بريطانيا. واعتمدت خلال الزيارة فستانًا ربيعيًّا أنيقًا بتوقيع علامة أوسكار دي لارينتا Oscar de la Renta، جاء مزينًا بطبعات من الورود والحيوانات البرية، امتاز التصميم بنسيج الشيفون الشفاف مع قصة منسدلة بنعومة، لتشكل تنورة فضفاضة تناسب بروز بطن الدوقة التي اقترب ميعاد ولادتها.



ولأنّ هذه الاطلالة كانت في وقت سابق، ووسط أجواء بريطانيا الباردة، فكان عليها إضافة بعض الملحقات الشتوية، انتعلت حذاء البوت من المخمل باللون الزيتوني الداكن، وتميز التصميم برقبة طويلة امتدت إلى الركبة، كذلك حملت حقيبة باللون والنسيج نفسه من علامة رالف لورين Ralph Lauren.



لم تكن الدوقة الأنيقة ميغان ميركل الأولى في اعتماد هذا الأسلوب، حيث سبقتها مدونة الموضة العالمية أوليفيا باليرمو، التي تميل إلى أسلوب مزج الفصول في اطلالة واحدة، فظهرت في اطلالة سابقة بفستان أزرق مزين بطبعات وحزام يضم الخصر، ونسقت معه بوت باللون العنابي.



أما من بين المدونات العرب اللواتي يعتمدن هذا الأسلوب، مصممة الأزياء ومقدمة البرامج السعودية العنود بدر، فاعتمدت من قبل فستان شيفون مطبعًا بالورود، ونسقته مع بوت عنابي بعنق يصل إلى الركبة.

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