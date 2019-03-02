من أسبوع الموضة في نيويورك .. شنط أنيقة تناسب كل عباياتِك

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 2 مارس 2019 07:32 مساءً - شهر فبراير/شباط كان حافلًا بالكثير من عروض الأزياء الممتعة لمجموعات الأزياء الجاهزة لخريف 2019، وهذه المرة سنسلط الضوء أكثر على أسبوع الموضة بنيويورك الذي تميز بالألوان الزاهية والقطع المنعشة، ومعها جاءت الشنط الكاجوال بتاصميم وأحجام مختلفة.



وللصبيّة المحجبة التي اعتادت ارتداء العبايات، قد تستطيعن بكل بساطة اختيار الشنط الأنيقة، لتنسقيها مع عباياتِك، لمختلف المناسبات، وأيًّا كان شكل وموديل العباية، لاطلالة آخر موضة، وإليكِ التفاصيل.



هذه الشنطة الكلاسيكية مع ريش الصوف المجعّد من Michael Kors Collection مايكل كورس، نتوقع أن نشاهدها بشكل كبير الخريف المقبل بخاصة بين مدونات الموضة المحجبات، وبشكل أخص الفاشينيستا مرمر محمد والتي تناسب كثيرًا ذوقها المترف ، مع العبايات السوداء الفخمة بحزام الكروس، لا سيما العبايات بتصميم المونوكروم.



أما هذه الشنطة من Coach كوتش، فستكون رفيقتكِ أثناء العمل، مع عباياتكِ العملية والرسمية، تحديدًا بالألوان الداكنة كالأسود، نسقي معها حذاءً أنيقًا بكعب قصير جدًّا من دار أزياء شانيل Chanel مثلًا.



مع عباياتكِ المخملية بدرجات البيج، وتطريزات كالريش أو الخرز الملون، اختاري الشنطة الدائرية برسومات جلد النمر من Marc Jacobs مارك جاكوبس، للمسة مترفة وأكثر كلاسيكية، ومعها يمكنكِ اعتماد طرحة بالرسومات نفسها إن كانت العباية من دون الكثير من التفاصيل.



شنطة الدلو من المويدلات التي لاقت رواجًا كبيرًا في شتاء هذا العام، ويبدو أنها ستستمر معنا للشتاء المقبل، وهي من التصاميم المناسبة للعبايات بشكل عام، فأحجامها متوسطة وكبيرة تناسب العبايات العملية وترافق الصبايا المحجبات دائمًا، كالتصميم من Cushnie باللون الأحمر العنبي، ستكون رائعة مع عباية باللون نفسه لاطلالة حيادية، أو عبايات المخمل الأوف وايت والبيبي روز.



للصبايا المراهقات لِمَ لا تعتمدين هذا اللوك الكاجوال والعصري، بارتداء حقيبة الخصر Belt Bag بديلًا عن الحزام العادي، كهذه الشنطة من Zimmermann زيمر مان، لاطلالة عصرية وشبابية كذلك.



بهذا الألبوم أخبرينا أيّ الشنط ستختارين لعباياتكِ المختلفة؟

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