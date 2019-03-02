انت الان تتابع تفاصيل خبر أكبر غرامة في تاريخ كندا ستدفع تعويضاً لمُدخنين والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 06:46 مساءً - أيدت محكمة كندية قراراً بتغريم ثلاث شركات تبغ مليارات الدولارات للتعويض عن أضرار لحقت بمستهلكين من جراء استخدام منتجاتها.

وتضمن القرار دعوى قضائية جماعية رُفعت ضد إمبريال توباكو كندا، وروثمانز بنسون آند هدجيز، وجيه تي آي ماكدونالدز، وفق ما نشر موقع "بي بي سي"، اليوم السبت.

واستنأفت الشركات الثلاثة الحكم الصادر في 2015، ويلزمهم بدفع تعويضات بقيمة 11 مليار دولار.

وكان المدعون مدخنين من كيبك زعموا أن الشركات الثلاث لم تبذل الجهود اللازمة لتحذيرهم من المخاطر الصحية للتدخين.

وأعلنت روثمانز بنسون آند هيدجيز، الجمعة الماضي، أنها سوف تستأنف الحكم أمام المحكمة العليا في كندا.

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وقالت جيه تي آي ماكدونالدز إنها تعارض الحكم "من الأساس"، مع دراسة جميع الخيارات القانونية الممكنة بما في ذلك الاستئناف.

وقال المدعون إن الشركات الثلاث تعلم منذ الخمسينيات من القرن العشرين أن منتجاتها تسبب السرطان وغيره من الأمراض، لكنها فشلت في تحذير المستهلكين.

في المقابل قالت الشركات الصادر في حقها الحكم إن لدى الكنديين "وعياً مرتفعاً" بالأضرار الصحية للتدخين منذ نصف قرن، وإن القواعد الحاكمة لنشاط عملها صارمة.

وأيدت محكمة استئناف كيبيك، الجمعة الماضي، قرار المحكمة الدنيا الذي خلص إلى أن الشركات الثلاثة فشلت في توفير المعلومات الكافية عن"الأضرار" التي تسببها منتجات التبغ التي تنتجها.

ويُعد الحكم التعويض الأكبر على الإطلاق عن الضرر في تاريخ البلاد، كما أنه يتضمن الفائدة على تلك التعويضات.

وتتراجع معدلات التدخين في كندا بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، حتى انخفضت في 2017 إلى 17% من سكان البلاد يدخنون ولو بشكل متقطع.