بعد اتهامها بضرب حماتها.. سارة نخلة: "مبروك عليا البراءة"

حصلت الفنانة السورية سارة نخلة اليوم، على البراءة للمرة الثانية في القضية التي رُفعت ضدها من زوجها السابق أحمد عبدالله، بشأن قيامها بالاعتداء على والدته داخل منزلها.

ونشرت سارة عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، منشورًا قالت خلاله: "مبروك عليا البراءة اليوم للمرة الثانية على التوالي ربنا أظهر الحق وزهق الباطل، ورغم البراءة الأولى ولكنهم استأنفوا براءتي التي لم تعجبهم، الأستاذ ووالدته التي ادعت إني ضربتها في منزلي إزاي معرفش بصراحة".

وتابعت نخلة: "والآن بعد خمس شهور محاكم، اليوم ربنا أظهر الحق للمرة التانية رغم كل محاولاتهم من تزوير تقارير طبية وادعاءات كاذبة إلا أن ربنا كبير، اليوم القضية انتهت و اتقفلت بالبراءة لصالحي والسجن عامين لزوجي السابق بسبب عدم سداده إيصال أمانة و3 شهور سجن بسبب الضرب والتعنيف الزوجي وأنا بعيدة عن أهلي".

وتوجهت نخلة بالشكر للمستشار عاصم قنديل، الذي ساعدها في قضيتها، وأكدت نخلة: "لأخذ العلم فقط أنا رافعه قضية طلاق ولم احصل لسه على الطلاق ولكن بإذن الله قريبًا وبحكم محكمة".

وقدمت نخلة الشكر لكل من وقف بجانبها في محنتها قائلةً: "بشكركم من جوا قلبي و بشكر كل حد دعالي، مااتحرمش منكو يارب، القضية اليوم اتقفلت والدعاوي وصلت لربنا عشان أنا اتظلمت كتير".

Advertisements

ونشرت نخلة، عبر موقع "إنستجرام"، أمس، حاجتها لمشاركة متابعيها لها بالدعاء بنية فك الكرب ضد من ظلمها.

وعلقت "نخلة" على الصورة قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك من كل قلبي، فلوسي اللي كلتها وحقي اللي عايز تاكله يارب تشوف أيام شبه اللي عيشتهالي وأنا قليلة الحيلة بعيدة عن أهلي.. هتروح فين من ربنا".

وطلبت من متابعيها بمشاركتها الدعاء بنية فك الكرب: "ادعولي والنبي في صلاة الفجر.. سارة بنت صباح ادعولي بفك الكرب بس، ومش عايزة نجيب اسم حد اللي ظلمني وقهرني عارف نفسه كويس".

يذكر أن نخلة مرت بأزمة مع طليقها، حيث وقعت بينهما خلافات عديدة قادتهما إلى المحاكم، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارها بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة، بينما قضت المحكمة ببراءة الفنانة الشابة من تهمة الاعتداء على "حماتها".

​