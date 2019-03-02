"ما تسمعيش كلام الجروبات".. هل حفظ الثوم والخبز بالثلاجة يسبب السرطان؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع
تداولت عدد من ربات البيوت، في الجروبات الخاصة بالسيدات على صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك، شائعة تفيد بأن تخزين السيدات للثوم والخبز في الثلاجة يسبب السرطان.
ونفى الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن ما يثار عن أضرار تخزين الثوم والخبز في الثلاجة شائعات، مشيرًا إلى أن وضع الثوم والخبز في الثلاجة أو الفليزر لا يشكلان ضررًا إطلاقًا على الصحة.
وقال نزيه، عند وضع الثوم والخبز في الفليزر لا يسبب مرض السرطان، نظرًا لوضعهما في درجة حرارة منخفضة، وبالتالي الميكروبات والبكتيريا لا تنمو في درجة حرارة منخفضة، وتكون عملية الحفظ سليمة وآمنة.
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، ذكرت أنه لا يٌنصح وضع الثوم في الثلاجة في درجة حرارة منخفضة لعدم إفسادها بسبب درجة الحرارة، ولكنه لا يتسبب في حدوث أي أمراض خطيرة على صحة الإنسان.
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