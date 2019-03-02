عادة خاطئة صحيا.. 12 نوع من الأطعمة لا تضعها في الثلاجة أبدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع

عادة، تضع ربات البيوت الخضراوات والفواكة في الثلاجة لضمان بقائها طازجة، ولكن هناك بعض الأطعمة التي ينصح بعدم وضعها في الثلاجة بسبب درجات الحرارة المنخفضة التي تقلل من قيمتها الغذائية وإفسادها بشكل سريع.

فيما يلي، يقدم لكم "لايف ستايل الخليج 365"، مجموعة من الأطعمة التي لا يجب وضعها في الثلاجة بحسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وذلك في الصفحات التالية:

1- كنتالوب:

تعمل درجات الحرارة المنخفضة على خفض قيمة مضادات الأكسدة المتواجدة في تركيبة الكنتالوب، إذ وجدت دراسة أجرتها وزارعة الزراعة الأمريكية، أن الكنتالوب، وكذلك البطيخ عند وضعهم في الثلاجة يفقد من قيمة مادة بيتا كاروتين التي تعزز صحة الجلد والبصر.

2- الريحان:

عند تخزين الريحان على درجة حرارة أقل من 40 درجة، فستتحول إلى اللون الأسود، لذلك يفضل وضعها في كوبًا به مياه، وفي مكان قريب من إشاعة الشمس لتكون دائمًا طازجة.

3- البطاطس:

لا يفضل وضع البطاطس في الثلاجة، إذ عند تبريدها سيتحول النشا المتواجد بداخلها إلى سكر، وبالتالي ستكون مذاقها غير جيد، كما أنه لا يفضل تخزينها في منطقة قريبة من أشعة الشمس، لأنها تسبب تراكم الكلوروفيل، والذي يعمل على جعلها تبدو باللون الأخضر وتكون أكثر مرارة، يمكنك وضعها في كيس بلاستيكي، ووضعها على رخام المطبخ في منطقة باردة.

4- البصل:

البصل من الخضراوات التي تحتاج إلى التهوية الدائمة عند تخزينها، لذلك لا يفضل وضعها في الثلاجة، كما أنه لا يصح أن تضع مع البطاطس في سلة الخضراوات، لأن البصل يخرج منه غاز يجعل البطاطس تفسد بشكل أسرع، عند تخزينه خارج الثلاجة يفضل الفصل بينهما.

5- الطماطم:

درجة الحرارة الباردة تساهم في تغير المسارات الكيميائية المتواجدة بداخلها، مما تؤثر على نكهتها، لذلك لا ينصح بتخزينها في الثلاجة، كما تفعل كثير من ربات البيوت، إذ يمكنك إعدادها يوميًا لتكون طازجة ومذاقها لذيذ.

6- القهوة:

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تعتقد كثير من السيدات أن تخزين القهوة ووضعها في درجة حرارة منخفضة، تساهم في تقوية النكهة، ولكن هذا غير صحيح على الإطلاق، إذ تعمل الرطوبة على تغير مذاق القهوة وليس العكس.

7- الثوم:

يفضل وضع الثوم في مكان دافئ على درجة حرارة الغرفة، ففي حالة وضعه في درجة حرارة منخفضة يغير من المواد الكميائية المتواجدة في تركيبته.

8- العسل:

خاصة في الصيف، تلجأ ربات البيوت إلى وضع العسل في الثلاجة لعدم وصول النمل له، ولكن درجة الحرارة المنخفضة تؤثر عن التركيبة الكيميائية المتواجدة في العسل، وبالتالي تقلل من قيمته الغذائية، لذلك يفضل وضعه خارج الثلاجة ولعدم وصول النمل له، يمكنك وضعه في وعاء به القليل من الماء ووضع البرطمان داخل الوعاء حتى لا يتمكن النمل من الوصول للعسل.

9- الخبز:

يفضل عدم وضع الخبز في الثلاجة، على الرغم من أن درجات الحرارة تمنع تعفن الخبز إلا أنه في نفس الوقت لا يساعد على إبقائه طازجا، لذلك يمكنك شراء كميات مناسبة للخبز ووضعه في درجة حرارة الغرفة.

10- المكسرات:

في رمضان، تشتهي ربات البيوت كميات كبيرة من المكسرات، وبعد استخدامها تتواجد كميات كبيرة منها، إذ تقوم ربة المنزل بتخزينها في الثلاجة أو الفليزر، ولكن درجة الحرارة المنخفضة تؤثر بشكل كبير على طعمها، كما أن الرطوية تقلل من نكتها.

11- الخيار:

من الأخطاء الشائعة التي تفعلها كثير من السيدات، وضع الخيار في درج الثلاجة، إذ تعمل درجات الحرارة على عدم إبقائه طازجا، بل تعمل على إفساده وملئ الماء بداخله.

12- الشوكولاتة:

دائمًا، تضع الشوكولاتة في الثلاجة حفاظًا على عدم ذوبانها بسبب درجات الحرارة، ولكن كشفت الدراسات أن الشوكولاتة من الأطعمة التي يفضل عدم وضعها في الثلاجة حفاظًا على نكهتها، يمكنك وضعها في مكان بارد بعيدًا عن سخونة الجو.