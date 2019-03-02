انت الان تتابع تفاصيل خبر زلزال عنيف يضرب السواحل اليابانية والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 05:30 مساءً - ضرب زلزال عنيف بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر، اليوم السبت، الساحل الشمالي لليابان، على بعد 114 ميلاً جنوب شرقي مدينة نيمورو، دون خسائر بشرية.

ونقلت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تأكيدها وقوع الزلزال، وعدم تسجيل أضرار جسيمة، أو خسائر بشرية بين سكان المدينة.

وكان علماء الجيولوجيا في اليابان رجحوا في وقت سابق حدوث زلزال بقوة 7 أو 8 درجات على طول حلقة النار في المحيط الهادئ خلال السنوات الـ30 القادمة.

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تجدر الإشارة إلى أن الأجزاء الغربية من اليابان لا زالت في طور الـتعافى من أقوى إعصار ضرب البلاد منذ ربع قرن، وأدى إلى مقتل 11 شخصاً وإغلاق المطار الرئيسي في المنطقة.

وتقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يُسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم، وتضرب اليابان سنوياً أكثر من 20% من أقوى الزلازل في العالم.

وفي 11 مارس 2011 ضرب زلزال بقوة 9 درجات قاع المحيط الهادئ، وأدى الى تسونامي أحدث أضراراً واسعة وأسفر عن مقتل الآلاف.