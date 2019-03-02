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فقدان 50 شخصاً بانفجار أنبوب نفط في نيجيريا

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خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 03:42 مساءً - أعلنت السلطات النيجيرية فقدان أكثر من 50 شخصاً؛ وذلك من جراء انفجار أنبوب نفط وحدوث تدافع جنوبي البلاد.

وقال جيمس أوريووريو، المتحدث باسم مجلس نيمبي نينغى، لوكالة "أسوشييتد برس" إن الانفجار الذي وقع الجمعة، تسبب في تسرب نفطي هائل في مملكة نيمبي بولاية بايلسا الجنوبية.

ولم يتضح على الفور هل أغلق خط الأنابيب أم لا.

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ويتم تشغيل خط نيمبي ترانك من قبل مجموعة أيتيو، التي تتخذ من مدينة بورت هاركورت مقراً لها، وينقل خام النفط إلى محطة بوني للتصدير، حسب ما ذكرت "أسوشييتد برس".

تجدر الإشارة إلى أن منطقة دلتا النيجر ملوثة للغاية، وعادة ما تؤكد شركات النفط أن غالبية حوادث تسرب النفط تكون ناجمة عن تخريب أو سرقة أو تكرير غير قانوني.

 

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