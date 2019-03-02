سارة نخلة تستعين بمتابعيها للدعاء لفك كربها: "اللي قهرني عارف نفسه"

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن حاجتها لمشاركة متابعيها للدعاء بنية فك الكرب ضد من ظلمها.

وعلقت "نخلة" على الصورة التي وضعتها قائلة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيك من كل قلبي، فلوسي اللي كلتها وحقي اللي عايز تاكله يارب تشوف أيام شبه اللي عيشتهالي وأنا قليلة الحيلة بعيدة عن أهلي.. هتروح فين من ربنا".

وطلبت من متابعيها بمشاركتها الدعاء بنية فك الكرب: "ادعولي والنبي في صلاة الفجر.. سارة بنت صباح ادعولي بفك الكرب بس ومش عايزة نجيب اسم حد اللي ظلمني وقهرني عارف نفسه كويس".

ولاقت الفنانة السورية دعم كبير من متابعيها، وتوالت التعليقات على منشورها ومنها "ربنا يردلك حقك وينتقم منه"، "ربنا يفك كربك"، "دعوة المظلوم دي أقوى حاجة في الدنيا وربنا مش هايضيعلك حقك".

فيما أشار بعض المتابعين أن الشخص المقصود هو طليقها الفنان أحمد عبدالله محمود، فكانت من ضمن التعليقات "باباه الممثل عبد الله محمود اللي كان بيمثل زمان وتوفي"، "استغربت أوي افتكرتها أدوار التمثيل.. بالنسبة لمحمود ربنا يعلم بنيته لأن أنا طبعا لا شفته ولا عاشرته".

وكانت الفنانة السورية سارة نخلة مرت بأزمة مع طليقها الفنان أحمد عبد الله محمود، حيث وقعت بينهما خلافات عديدة قادتهما إلى المحاكم، حيث أصدرت محكمة جنح الدقي، قرارها بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة 3 أشهر، لإدانته في تهمة ضرب زوجته الممثلة السورية سارة نخلة، بينما قضت المحكمة ببراءة الفنانة الشابة من تهمة الاعتداء على "حماتها".

​