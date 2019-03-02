ياسمين الخطيب: "صوري مفيهاش أي إثارة.. متستاهلش الضجة"

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها ترى صورها التي تنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي صور عادية تصلح لأن تكون غلاف مجلات ولا تستحق كل هذه الضجة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار"، أنها لا ترى فيها أي شيء مثير، مشيرة إلى أن البعض لا يتقبل ما تفعله لأنها إعلامية وكاتبة ولكنهم يتقبلون ما يفعله الفنانات. وتابعت أن آراء الغالبية ليست معيارا لتحديد رأيهم فيها.

وكانت ياسمين الخطيب قد كشفت قبل عدة أسابيع عن زواجها من المخرج خالد يوسف وطلاقهما قبل فترة، وهو ما نفاه الأخير، لكنها ردت بنشر صور رومانسية تجمعهما معًا.

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