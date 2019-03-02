مسنة روسية تجاوزت الـ80 عاما تواصل عملها الشاق بهيئة البريد

رغم تجاوزها الـ82 من عمرها إلا أن المسنة الروسية يكاتيرينا دزالايفا أوتارايفا، تقطع مسافة 30 كيلومترًا في الطرق الجبلية الوعرة 3 مرات في الأسبوع، لتسلم البريد لسكان وادي تسي.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن المسنة الروسية مازالت تقوم بعملها الشاق، فهي رئيسة مكتب البريد في وادي تسي في جمهورية أوسيتيا الشمالية بروسيا، لفترة بلغت نحو نصف قرن، حيث عملت كمدير وساعي بريد في الوقت نفسه.

ونقلت يكاتيرينا إلى مركز بريد قرية بورون، بعد أن أغلق بريد تسي لتناقص عدد السكان في المنطقة الجبلية، وأصبحت يكاتيرينا المسنة تخدم الموقعين، إذ تنطلق 3 مرات في الأسبوع من قريتها ميزور إلى عملها بالحافلات.

وتقول موظفة البريد المسنة إنها كانت تنقل الطرود البريدية والرسائل في الثمانينيات في ظروف صعبة جدًا، عندما كانت الحياة على قدم وساق في بلدات المنطقة، وكانت تحمل البريد لوحدها من تسي إلى بيرون.

وأكدت المتقاعدة الأوسيتية أنها كانت تخاف جدًا من أن تبقى حبيسة الجدران الأربع دون حركة، في منزلها وبدون عمل تحبه، إلا أنها تتمتع الآن بعملها جدا رغم قطعها لمسافات طويلة كل أسبوع.

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