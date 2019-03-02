احذري تقبيل الأطفال من الفم.. هاني الناظر: "عواقبه وخيمة"

حذر الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من خطورة تقبيل الأطفال في فمهم لما ينتج عنه عواقب وخيمة تُصيب الأطفال.

وحذر "الناظر" قائلًا: "حذرت مراراً وبشدة من عادة تقبيل الأطفال الصغار في فمهم لأنها قد تسبب لهم أمراضًا خطيرة واليوم أُعيد كلامي وتحذيري الذي أطلقته هنا على الصفحة أكثر من مرة برجاء التوقف عن هذه العادة السيئة تمامًا سواء من الأم أو من الأهل والأصدقاء".

وتابع: "أقول هذا بمناسبة ما نشرته جريدة الديلي ميل على لسان أم هذا الطفل الذي أصابه فيروس الهربس، بسبب هذه العادة السخيفة".

ويعتبر مرض "الهربس"، واحدًا من أكثر الأمراض التي تُصيب الأطفال في فترة الطفولة الأولى شيوعًا، حيث يتعرض أكثر من 80% من الأطفال للإصابة بدرجة معينة بهذا المرض، قبل السنة الـ5 من عمرهم.

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