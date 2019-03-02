7 أسباب لجفاف البشرة في فصل الشتاء.. تعرفي عليها

جفاف البشرة من أكثر المشاكل التي تعانى منها الكثير من السيدات، وخاصة خلال فصل الشتاء، نتيجه تغير درجات الحرارة، وعرض موقع "إيفري داي هيلث"، بعض الأسباب المختلفة التي تتسبب في تلك المشكله، ومنها:

1- استخدام العطور والروائح بشكل مباشر على البشرة، ما يتسبب في تهيج الجلد، وجعله أكثر جفافا.

2- تجنب استخدام مزيلات العرق الغنية بالكحول.

3- يجب التأكد قبل الاستخدام من المكونات المدونة على العبوات التي تحتوي على كريمات ترطيب البشرة، "بدي لوشن"، ويفضل المستحضرات التي تتكون من مكونات طبيعية كالعسل والحليب.

4- يفضل استخدام غسول البشرة الذي يساعد على الترطيب، ويفضل تجنب الغسول القاسي.

5- ووجد الخبراء في جامعة دندي، في اسكتلندا، أن الطفرات في الجينات تتحكم في إنتاج بروتين فيلاجرين، الذي يلعب دوراً في تكوين وترطيب حاجز الجلد، ويمكن أن يتسبب في عدة حالات جلدية.

6- يفضل غسل الوجه من الماء التي تخرج من الفلتر وليس من الصنبور مباشرا، وذلك لأنه يساعد في التخلص من المعادن مثل الماغنيسيوم والرصاص والزنك.

7- الغرف المغلقة ذات الهواء غير المتجدد يتسبب في جفاف البشرة، فيفضل تغير الهواء وترك نافذه مفتوحة لتأدية الغرض منها.

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