كابريس بوريت تظهر مُتألّقة أثناء إطلاق مجموعتها "كابريس"

عادت كابريس بوريت عارضة الأزياء السابقة، إلى سابق عهدها، إذ أطلقت البالغة من العمر 47 عاما مجموعتها الفاخرة "كابريس" بالتعاون مع مجموعة دانيلم في لندن، الجمعة.

وحرصت العارضة الأميركية خلال العرض على جذبت الانتباه، إذ ارتدت فستانا أصفر قصيرا مع خصر ضيق وفتحة عنق كشفت عن صدرها المشدود، وأبرز الفستان الأصفر رشاقة كابريس عندما التقطت لها عدسات المصورين بعض الصور.

وعزّزت الجميلة الشقراء مظهرها الجذاب مع زوج من الأحذية ذات الكعب العالي وقلادة عنق بسيطة، كما حاولت الممثلة البقاء أكثر بساطة حيث أبقت شعرها منسدلا في تموجات بسيطة ووضعت المكياج الهادئ.

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وانضم إليها خلال العرض، أولفيا باكلاند، الممثلة البالغة من العمر 25 عامًا في جزيرة الحب، التي بدت أنيقة في ثوب قصير بلون الكاكي، وكذلك ليديا برايت، 29 عاما.

يذكر أن كابريس تقيم في لندن مع ابنيها التوأم جاكس وجيت اللذين يبلغان من العمر 4 أعوام وشريكها توني كومفرت.

وكشفت العارضة السابقة في وقت سابق أنها شعرت بالضعف بسبب عملية ورم الدماغ المفاجئ التي خصعت لها في 2017، في حديثها لمجلة لورين بعد عام، اعترفت بأنها كانت مرعوبة من أنها قد لا تستيقظ من الجراحة، وأنها حتى وبعد أن تصبح في صحة جيدة فإنها لم تعد إلى طبيعتها المعتادة.

واشتهرت العارضة في التسعينات بظهورها على أغلفة مجلة "فوغ"، ثم ظهرت في عدد من الأفلام وأغلفة المجلات الأخرى.

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