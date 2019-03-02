احذر هذه الأطعمة.. تسبب "الموت البطيء"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

بقى الطعام صحيا إلى حد كبير طالما أنه طبيعي، أما إن تدخلت في تصنيعه يد الإنسان فإن تناوله يبقى محل جدل بشأن الضرر الذي يمكن أن يحدثه على صحة الإنسان على المدى البعيد.

وهناك العديد من الأطعمة المصنعة التي نتناولها بشكل شبه يوم دون أن نعرف مدى خطورتها على صحتنا تدريجيا، إذ قد تؤذينا لدرجة أنها قد تسبب الوفاة على المدى البعيد وفق ما نقل "سكاي نيوز" عن موقع "هيلثي آند بريتي".

1- الزيت النباتي:

يعتبر الزيت النباتي جزءا من مطبخنا، لكن بعض هذه الزيوت مصدرها عناصر معدلة وراثيا، ودهون مُحوّلة خطيرة، التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية والسمنة والسرطان ومرض ألزهايمر.

2- المارجرين:

تعد المارجرين، أو الزبدة المصنعة واحدة من الأطعمة غير الصحية، فهي مصنوعة من الزيوت النباتية المهدرجة وغير الطبيعية، التي يمكن أن تضر القلب والأوعية الدموية وترفع مستويات الكوليسترول في الدم.

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3- الصلصات المعبأة:

تمتلئ الصلصات المعبأة في زجاجات بلاستيكية، مثل الكاتشب والمايونيز، بالسكر والألوان الصناعية. وينصح بالاستعاضة عنها بعصير الليمون الطبيعي أو خل التفاح أو الخل البلسمي مع بعض زيت الزيتون.

4- المُحليات الصناعية:

هذه المحليات ليست أفضل من السكر كما يعقد البعض. ورغم أنها تحتويع على سعرات حرارية أقل، فإنها لا تزال تشكل خطرا بالإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب ومشكلة التمثيل الغذائي.

5- الكحول:

تعد الكحول من المشروبات ذات السعرات الحرارية المرتفعة، ويمكن أن تلف الكبد وزيادة الوزن والاكتئاب ومشكلات في الجلد. وهذا أمور ليست صحية وقد تقصر من العمر.