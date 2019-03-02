انت الان تتابع تفاصيل خبر النائب العام يأمر بحبس 6 متهمين بحادثة "محطة مصر" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 08:29 صباحاً - أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بحبس ستة أشخاص على ذمة التحقيقات في حادث محطة رمسيس للقطارات في العاصمة القاهرة الأربعاء الماضي، والذي سقط ضحيته 22 قتيلاً.

وذكرت صحيفة "الأهرام" الحكومية أن "النائب العام أمر بحبس 6 متهمين (أمس الخميس) على ذمة التحقيقات بينهم سائق القطار"، ولفتت إلى أن من بين الموقوفين مساعد سائق القطار والعامل المختص بتحويل خطوط سير القطار.

وأعلنت نقلاً عن مسؤول قضائي أن "النيابة ستأمر بعرض السائق وزميله (مساعده) على الطب الشرعي لإجراء تحاليل المخدرات".

وقد صدم قطار مسرع، الأربعاء، حائطاً عند طرف رصيف المحطة ما تسبّب بانفجار واندلاع حريق ضخم أصاب وقتل العشرات من المسافرين، وعلى أثره استقال وزير النقل والمواصلات المصري هشام عرفات، وتم قبولها من جهة رئيس الحكومة.

ويتهم مصريون الحكومة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالمسؤولية عن الفاجعة وتزايد وتيرة حوادث القطارات في مصر؛ نظراً لدورهم في إهمال صيانة قطاع السكك الحديدية.

وفي أعقاب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، بدأت تحركات شعبية سلمية مطالبة بإسقاط نظام السيسي، الذي رفض مؤخراً تخصيص ميزانية لإصلاح قطاع السكك الحديدية المتهالك منذ سنوات.