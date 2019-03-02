6 دول تجعل المرأة على قدم المساواة مع الرجل

إذا كنتِ امرأة وتريدين أن تكوني على قدم المساواة مع الرجل، فيجيب أن تعيشي في واحدة من 6 دول حول العالم.

وقال تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" إن البنك الدولي يعتبر فرنسا، وبلجيكا، والسويد، ولوكسمبورغ، ولاتفيا، والدنمارك تساوي بين الرجل والمرأة قانونا، واعتبر تقرير البنك الدولي عن "المرأة والعمل والقانون" لعام 2019، والذي نشر هذا الأسبوع، ويقيس "التمييز" في 187 دولة حوال العالم، أنه منذ عقد سابق لم تكن أي دولة تمنح الرجال والنساء حقوقا متساوية، بحسب موقع "سبوتنيك".

ويقيس المؤشر 8 مؤشرات تؤثر على القرارات الاقتصادية التى تتخذها النساء بدءا من حركية الحركة وحتى الحصول على معاش تقاعدي، حيث حصلت 6 دول فقط على علامات كاملة.

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