أبرز صيحات حقائب خريف وشتاء 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تحتل الحقيبة مكانة مميزة في إطلالة المرأة العصرية، فهي بالإضافة إلى فائدتها العملية تعبر عن شخصية وذوق حاملتها. لذلك يحرص المصممون العالميون على إرضاء متطلبات النساء في هذا المجال من خلال تقديم تصاميم جديدة من الحقائب بشكل دوري.

وشهد شهر الموضة الذي تم خلاله عرض مجموعات الأزياء الجاهزة خلال أسابيع نيويورك، ولندن، وميلانو، وحالياً باريس إطلاق تصاميم جديدة من الحقائب شكلت مثار اهتمام المتابعين في هذا المجال، حسب ما جاء في موقع "العربية".

ولم يكن الجلد الخامة الأساسية التي صُنعت منها حقائب خريف وشتاء 2019، فقد استعمل المصممون أيضاً خامات أخرى منها التويد لدى Oscar de la Renta، والمخمل لدى Gucci، والنسيج المحبوك لدى Dior.

أما ألوان حقائب الخريف والشتاء المقبلين غلبت عليها التدرجات الحيادية كالبيج، والأسود، والأبيض... فالموضة الجديدة للحقائب التي يمكن أن ترافقنا في كل أوقات النهار والليل مما يُفسّر أحجامها المتوسطة التي تؤمن سهولة حملها خلال أوقات العمل وفي المناسبات المسائية على السواء.

والحقيبة المستوحاة من بريق المجوهرات تستهوي العديد من السيدات. وهي ظهرت في بعض العروض منها Dolce&Gabbana وDries Van Noten. وقد تزينت بالأحجار والسلاسل لتتحول إلى تصاميم مترفة تليق بالمناسبات.

والدرزات ذات الطابع الكلاسيكي اتخذت شكل حرف V في تصاميم Versace فيما ظهرت الأحزمة على تصاميم Burberry وFendi.

أما الطبعات الحيوانية عزت الحقائب أيضاً، وقد رأيناها تزين تصاميم Marc Jacobs وMax Mara بأسلوب كلاسيكي حيناً وعصري حيناً آخر.

ولم تغب الحقيبة الحزام عن موضة خريف وشتاء 2019، وقد لفتتنا في عرض Fendi بطابع بعيد عن الطراز الكاجوال الذي يغلب عليها عادةً حيث تم تنفيذها بخامة البروكار الفاخرة.

وظهرت اللمسات الطفولية كالعادة في تصاميم Moschino قد شكلت تناقضاً لافتاً مع معاطف الفرو التي تم ارتداؤها معها.