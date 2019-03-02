قبلة تصيب طفل بمرض خطير.. تعرف على السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:
أقام الطفل كالو هوي في المستشفى لمدة 4 أيام بعد أن تلقى قبلة من أحد الأشخاص، ولاحظ والديه ظهور بقع حمراء صغيرة على وجهه وصدره وساقه.
وبعد عرض الطفل البالغ 4 سنوات على الأطباء، تبين إصابته بفيروس الهربس البسيط، والذي يمكن أن يكون قد انتقل إليه من خلال العدوى بقبلة من شخص مصاب بهذا المرض، فاللعاب يؤدي إلى الإصابة به.
وقالت والدة هوي: "سمعت أن هناك أطفال يموتون نتيجة الإصابة بهذا الفيروس، واعتقد أن طفلي مازال حيا لأنه فقط كان تحت سن عامين في هذا الوقت"، مضيفة "أتمنى أن تحذر هذه التجربة الآباء من إمكانية حدوث ذلك مع أطفالهم"، وفقا لموقع "ديلي ميل".
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