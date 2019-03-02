الروماتيزم يهدد السمع أيضا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-
لا يؤذي الروماتيزم المفاصل فحسب، بل يهدد السمع أيضا. فما السبب؟
للإجابة على هذا السؤال، أوضحت الجمعية الألمانية للروماتيزم أن بعض أنواع الروماتيزم تلحق تلفيات بالفقرات العنقية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الإصابة بضعف السمع.
وأضافت الجمعية أن مشاكل السمع لدى مرضى الروماتيزم تشير إلى عدم علاج الروماتيزم بشكل مثالي، الأمر الذي يتطلب مثلا زيادة جرعة الأدوية. وبشكل عام ينبغي على مرضى الروماتيزم فحص حاسة السمع لديهم بانتظام.
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