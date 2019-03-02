تعرف على توقعات الأبراج وحظك اليوم 2/3/2019

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

هل تَودون معرفة المستقبل، وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد.

- الحمل

الأجواء المحيطة بيك تدفعك نحو التغيير أو التجديد. حان الوقت اليوم للإعتناء بنفسك والظهور بمظهر أكثر أناقة وجاذبية، ويفضل أيضاً أن تٌعيد ترتيب منزلك والتخلص من الأشياء التي ليس لها قيمة.

- الثور

خبر سار في الطريق إليك، ربما تمر ببعض الأوقات العصيبة، وقد تشعر بالضغط من جميع الجهات. وعلى الصعيد العاطفي سيدفعك الشك إلى مشكلات عديدة أنت في غنى عنها.

- الجوزاء

تعيد التفكير وترتيب أمورك ومهامك اليومية، يشجعك شريك الحياه على التغلب على الشعور بالتردد والقلق، كما يحاول المحب إظهار مدى عمق مشاعره وحبه لك.

- السرطان

ربما يشعر شخص ما بنفس مشاعر الاعجاب التي تنتابك اتجاهه، لكنه متردد بعض الشيء، حاول النظر إليه وتشجيعه، فسوف تعيش حياة سعيدة معاً قريبًا. واحرص على اهداء هدية مميزة له.

- الأسد

تسعى لتوسيع مهاراتك ومعرفتك، وتسأل ذاتك هل درست المجال الذي اريده حقًا؟ إذا كان هذا الأمر يحتل الصدارة في ذهنك اليوم، فتذكر أن إبداعك وموهبتك لا علاقة لهم بالدرجات العلمية التي حصلت عليها.

- العذراء

أنت الأن في مرحلة جني ثمرات مجهودك الرائع، وتسوي بعض الأمور المتعلقة بالعمل، لا تكن متسرعاً للحصول على الموافقة في قرار ما.

تتمتع بالقدرة على السيطرة بزمام الأمور.

- الميزان

تشعر إنك اليوم ترغب في المكافحة من أجل الوصول إلى هدفك، وسوف ينتقدك بعض الأشخاص، لأن أفكارك لا تتزامن مع أفكارهم، لا تفقد الأمل وواصل الطريق لحلمك.

-العقرب

قد تشعر خلال الفترة القادمة أن كل الأمور تتجه عكس خطتك المستقبلية بشأن عملك، لذا عليك أن تثق بنفسك وبقدراتك ومعرفة كيفية بناء الذات مع تطوير مهاراتك الحياتية.

-القوس

تواجه الكثير من المشاكل اليوم، وقد تشعر أن هذه الأزمات ليس لها حل، لذا عليك بالتفكير والتصرف بحكمة من أجل إيجاد حلول فعالة، وعليك بمحادثة شريكك بخصوص هذه المشاكل التي تواجهك.

-الجدي

تشعر أن شيئًا ما تغير في حياتك بسبب التغيرات المفاجأة التي مرت عليك في الفترة الأخيرة، ولكن حان الوقت لمواجهك نفسك وتقبل الحقيقة مهما كانت صادمة، وعليك بالمحافظة على العادات اللإيجابية.

-الدلو

أنت شخص مرهف المشاعر، ولكنك تستطيع التخلص من المشاعر السلبية التي تشعر بها الناتجة عن سقوط مفاجىء، ومن الصعب معرفة ما تريده تحديدًا، لذا عليك الخروج من روتينك اليومي والقيام بأنشطة مختلفة.

-الحوت

تمر عليك أفكار عميقة للغاية، تدفعك للقيام ببعض الأفعال التي تحدث تغييرًا جذريًا في حياتك، ولكن عليك أن تتخلص من أفكار الماضي التي تجعلك تشعر بالحزن دائمًا.