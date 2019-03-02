انت الان تتابع تفاصيل خبر كيف استفز رئيس وزراء لوكسمبورغ القادة العرب في شرم الشيخ؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 2 مارس 2019 12:46 صباحاً - قوبلت كلمة لرئيس وزراء لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، بـ"صمت مطبق" خلال القمة العربية - الأوروبية التي انعقدت في شرم الشيخ المصرية، بعد إعلانه أنه "متزوج من رجل".

وأضاف بيتيل أن حديثاً من هذا القبيل أمر "يمكن أن يعاقب عليه بالإعدام في دول عديدة ممثلة حول الطاولة" (في إشارة إلى الدول العربية والإسلامية)، ودافع المسؤول الأوروبي عن حقوق العيش كمثلي في العالم العربي.

وتجرّم القوانين في الدول العربية والإسلامية المثلية الجنسية، ويعاقب الشخص المتحول جنسياً أو المتهم بالمثلية بعقوبات قاسية تصل إلى السجن أو الإعدام.

وبيتيل متزوج من مهندس معماري منذ 2015، السنة التي سمح فيها بزواج المثليين في لوكسمبورغ.

وفي الـ24 من فبراير الماضي، اجتمع القادة العرب والأوروبيون في قمة بشرم الشيخ في مصر، في سعي منهم إلى تعزيز التعاون في عدة مجالات كالتجارة والاستثمارات وتنظيم الهجرة والأمن ومشكلة تغيّر المناخ إلى جانب مشاكل المنطقة مثل القضية الفلسطينية وعودة الاستقرار إلى كل من ليبيا وسوريا واليمن.

وهذه هي القمة الأولى التي تجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات. إذ تشكل هاتان المنطقتان 12% من سكان العالم.

وترأس الاجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي أيضاً.