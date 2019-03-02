ياسمين الخطيب: "أحد أزواجي ضربني فسببتله عاهة مستديمة"

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها تعرضت للضرب من أحد أزواجها، لكنها أخذت حقها منه في حينها.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار": "طعنته بمرآة مكسورة، وسببتله قطع في وتر صباعه وسببتله عاهة مستديمة".

وتابعت: "يكفيني إنه أما يبص لصباعه المعووج دا يفتكرني ويفتكر إني أخدت حقي منه وقتها، ومش ندمانة أبدا، لما بفتكره بيسعدني".

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