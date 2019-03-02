قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها لم تظهر شخصية زوجها الثالث لأن هذه العلاقة تخص أسرته وأسرتها. وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار"، أن زواجها لم يكن ليستمر زواجا سريا للأبد وأنها كانت متفقة مع زوجها على عدم الإفصاح عن زواجهما في الوقت الحالي، ولكنها انتهى قبل أن يقررا الإفصاح عنه. ​

كانت هذه تفاصيل خبر ياسمين الخطيب تكشف سبب عدم إعلانها عن شخصية زوجها الثالث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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