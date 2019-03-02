مدربة "يوسي ماس": البرنامج يقوم على تنمية مهارات الأطفال الذهنية

قالت إنجي هاني، مدربة "يوسي ماس"، إن "يوسي ماس" برنامج ماليزي الأصل يقوم على تنمية مهارات الأطفال العقلية والذهنية.

وأضافت هاني، خلال استضافتها ببرنامج "مصر تستطيع"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن البرنامج يقوم على الإبداع والتخيل وتنمية القدرات الذهنية ولفت الانتباه وتقوية الذاكرة الفوتوغرافية واحترام الوقت والاهتمام به، مؤكدًا أن البرنامج يفرق دراسيا مع الطلاب ويجعلهم متميزون عن أقرانهم.

ويعد يوسي ماس "UCMAS – Universal Concept of Mental Arithmetic System" برنامج تطوير عقلي مميز للأطفال مخصص لتفعيل طاقتهم العقلية الكامنة في المرحلة العمرية التي يبلغ فيها العقل ذروة تطوره ونموه "أي الأطفال مابين سن الرابعة والثانية عشرة".

وصمم هذا البرنامج لاستثمار السنوات الأولى من حياة الأطفال، حيث تكون 75% من القدرات الدماغية قيد النمو والتطور.

وتعلم الحساب العقلي في UCMAS هو أكثر من تحسين سرعة ودقة الحسابات. على سبيل المثال، إضافة أرقام مكونة من 10 أعداد في غضون ثوان قليلة بالفعل إنجازا مذهلا بالنسبة لمعظم الأطفال الصغار.

ومع ذلك، هناك ما هو أكثر من هذا لأنه عندما يتعلم الأطفال الحساب العقلي فى يوسي ماس، فهم في الواقع يخضعون أيضا لعملية تطوير جوانب أخرى من العقل، عند حصول الأطفال على سرعة حساب مدهشة فهي النتيجة النهائية بعد إكتسابه القدرات العقلية.

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