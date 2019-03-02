انتقادات لفيفي عبده بسبب "رقصة جديدة": "احترمي دم الناس"

نشرت الراقصة فيفي عبده، مقطع فيديو جديد لها، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي وهي ترقص على أنغام "القيصر" كاظم الساهر، مرتدية عباءة سوداء، طويلة، بأكمام، ولها فتحة عند منطقة الصدر، مع شعر منسدل، ومكياج صارخ باللون الأحمر.

الأمر الذي عرضها للهجوم من قِبل متابعيها، بسبب توقيت نشر المقطع، فعلق أحدهما: "لابسة أسود عشان الحداد"، في حين رد الأخير: "كنت بحبك بس محدش بيحس بالغلابة إلا إحنا". بينما تابع الآخر: "احترمي دم الناس اللي لسة ميتة".

يذكر أن البلاد شهدت الأربعاء الماضي، حادث أليم، عقب نشوب حريق هائل داخل محطة مصر، إثر اصطدام أحد جرارات القطارات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجه عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "تنك البنزين"، وأسفر عن اشتعال النيران في الجرار والعربة الأولى والثانية بالقطار.

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