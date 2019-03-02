ياسمين الخطيب: أنا عاشقة للمعارك.. ولا أحب الشهرة المصحوبة بالأزمات

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها عاشقة للمعارك وتخوضها دون اهتمام بالطرف الآخر.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار"، أن الرجل القوي يفضل أن يرتبط بامرأة قوية لأنها تساعده بشخصيتها في أشياء كثيرة على عكس الرجل الضعيف الذي يحتاج لمن يسيطر عليها.

وعن شهرتها وأزماتها، أشارت إلى أنها لا تحب الشهرة المصحوبة بالأزمات لأنها بالنسبة لها غير محمودة.

​