ياسمين الخطيب: المرأة المستقلة تعطي انطباعا خاطئا للمحيطين بصلابتها

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، أحيانا أرى أن الحب الذي نراه في الأفلام وهم.
وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار"، أن المرأة المستقلة تعطي انطباعا للمحيطين حولها أنها صلبة للغاية ويمكن أن تستغني عن الرجال في حين أن هذا غير صحيح.
وتابعت أنه أحيانا كثيرة تكون الوحدة أفضل من الارتباط بمن يحول حياتك إلى جحيم.
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