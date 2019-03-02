ياسمين الخطيب: "الناس بتعلق على صورتي أكتر من المقال نفسه"

قالت الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها اعتادت على الهجوم عليها، لذلك أصبح تأثير الهجوم عليها أخف وطأة.

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "قطعوا الرجالة" الذي تقدمه الإعلامية راغدة شلهوب على شاشة "النهار"، أن القراء أصبحوا لا يعلقون على محتوى مقالاتها أكثر من تعليقهم على الصورة المنشورة مع المقال.

وتابعت: "الناس بتترك موضوع المقال وتسأل هي نافخة شفايفها ولا لأ، ولا ومصغرة منخيرها ولا لأ ودا محزن للغاية".

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