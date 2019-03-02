الامارات | البلوزة الحريرية لإطلالة ربيعية أنيقة

شكرا لقرائتكم خبر عن البلوزة الحريرية لإطلالة ربيعية أنيقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمثل البلوزة الحريرية نجمة الموضة النسائية هذا الموسم، لتمنح المرأة إطلالة ربيعية أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية، جابرييلا كايزر، أن البلوزة الحريرية تطل بتصاميم جذابة تأسر الألباب؛ حيث تزدان البلوزة بنقاط «البولكا دوتس» ذات الطابع الكلاسيكي الأنيق. كما تخطف البلوزة الحريرية الأنظار من خلال الكرانيش والطيات أو الحليات كالفيونكة أو العُقدة.
وأشارت كايزر إلى أن البلوزة الحريرية تمتاز بتنوع إمكانات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة مناسبة للعمل من خلال تنسيقها مع تنورة القلم الرصاص «Pencil Skirt»، كما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقها مع سروال جينز.
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