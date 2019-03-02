الامارات | كرنفال النساء يجتذب الزوّار

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصلت طلائع روّاد كرنفال كولونيا الشعبي من بلدان عدة، منذ صباح أول من أمس، إلى المدينة الألمانية التي استعدّت لاستقبال السياح الذين جاؤوا إلى مهرجان النساء، ويقدّر عددهم بالآلاف. وأعطى الحراس العازفون للموسيقى، عند ميدان المحطة، صورة خاصة للمدينة وهي تستقبل زوارها. وسادت كولونيا أجواء من السلمية، إذ توارت قوات الشرطة في خلفية المشهد.
وكانت مدينة دوسلدورف قد شهدت أيضاً قدوم العديد بأزياء لافتة إليها. وارتدى العديد من الموظفين الذين لم يحصلوا على عطلة، ملابس مزيّنة بطريقة جميلة وبألوان مختلفة.
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