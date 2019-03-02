الامارات | فُتات الأطعمة يؤذي الأثاث الجلدي

شكرا لقرائتكم خبر عن فُتات الأطعمة يؤذي الأثاث الجلدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت الرابطة الألمانية لصنّاع الأثاث من أن فُتات الأطعمة، وغيره من الأشياء التي تسقط على الأثاث الجلدي، تؤدي إلى خرابه؛ حيث يتسبب الاحتكاك الدائم في تآكل سطح الجلد مع الوقت.

ولتجنّب ذلك، تنصح الرابطة بتنظيف الأثاث الجلدي بانتظام لتخليصه من الفُتات، وذلك بواسطة فوهة شفط مخصصة للجلود، مع مراعاة تشغيلها على درجة شفط منخفضة.

كما ينبغي العناية المنتظمة بالجلد للحفاظ على رونقه؛ حيث ينبغي استعمال كريم للعناية بالجلد الأملس، في حين ينبغي استخدام بخاخ خالٍ من الدهون للعناية بالجلد الشمواه أو جلد نوبوك، مع مراعاة تطبيق مستحضرات العناية بمعدّل مرتين في العام.