"هزّ الفنجان" والصحن الدائري.. تعرف على العادات المرتبطة بالقهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز حسن:

لمذاق القهوة سحر أجمع عليه ملايين من عشاقها حول العالم، ومع الوقت تعددت واختلفت أنواع القهوة عالميًا، وكما هو معروف أن لها عادات وتقاليد مخصوصة يحافظ عليها محبي القهوة مثل شربها في فنجان مخصوص.

وجرت العادة على تقديم فنجان القهوة على صحن موضوع أسفله، وأرجع البعض السبب لأهمية الصحن هو حمل الفنجان بسهولة أو لوضع ملعقة السكر عليه.

ولكن، أكدت بعض الدراسات إلى أن سبب وجود الصحن يعود إلى القرن الثامن عشر حيث كان يتم سكب القهوة في الصحن لكي تبرد أسرع، قبل أن يتم ارتشافها من الصحن مباشرة، وفق ما نشره موقع "العربية".

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وأكد هذا الكلام وجود عدد من الرسومات واللوحات القديمة التي تظهر سيدات وهن يرتشفن القهوة من الصحن مباشرة.

أما عن عادة "هز ّالفنجان"، ترجعها بعض الروايات إلى قبائل العرب قديمًا، إذ كانوا يعينون شخصًا لصبّ القهوة وكان ضروري أن يكون أبكم وأصم حتى لا يستمع إلى محادثاتهم وينقل عنهم الأخبار، وكانت حركة "هز الفنجان" هي بمثابة إشارة للرجل المسؤول عن صبّ القهوة بأنه تم الاكتفاء منها. وظلت هذه العادة مستمرة وباقية خاصة في دول الخليج.

وتختلف عادات تقديم القهوة حسب كل بلد وثقافته، ففي اليمن من المهم أن تقدم باليد اليمنى٬ وإلا أصبحت كارثة في حال تم تقديم القهوة العربية باليد اليسرى، حيث تعتبر إهانة للضيف، كما يجب عدم ملىء الفنجان بأكثر من نصفه رغم صغر حجم فنجان القهوة العربية٬ وهو ما يعرف بـ"صبة الحشمة".