تعاني من فراغات شعر الذقن؟.. إليك هذه الحلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– مصطفى عريشة:
يعاني البعض من مشكلة عدم نمو شعر الذقن في أجزاء معينة، ما يسبب فراغات تؤثر على الشكل العام للحية، وهناك طرق علاج لمشكلة عدم نمو شعر الذقن يمكن اللجوء إليها.. فما هي؟
قالت الدكتورة وفاء علم الدين، دكتوراه واستشاري الأمراض الجلدية، إن فراغات شعر الذقن نوع من الثعلبة التي تصيب الشعر في بعض أجزاء الجسم وتحدث نتيجة حالة نفسية يترتب عليها اختلال في جهاز المناعة.
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