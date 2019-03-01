بريطانية تلجأ للشرطة بسبب ذهابها للعمل سيرا على الأقدام

قررت سيدة بريطانية، اللجوء للشرطة، لنجدتها بعدما ذهبت للعمل سيرًا على قدميها، بدلًا من الذهاب بسيارتها الخاصة، بعدما وجدت سيارة أخرى تقف أمام سيارتها، ما عرقلها على القيادة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية فالسيدة التي رفضت ذكر اسمها، قررت استدعاء الشرطة، لصاحب السيارة الأخرى، بعدما عرقلها، واضطرت للذهاب على أقدامها للعمل، الأمر الذي أزعجها كثيرًا.
وصرحت السيدة للصحيفة، أن الأمر لم يكن الأول، وإنها حذرت صاحب السيارة من قبل، لكن بدون جدوى: "أنا مضطرة للسير إلى العمل صباحًا لأن السائق يمنعني من الخروج بسيارتي، وهذا الأمر تكرر معي كثيرا حتى تركت رسالة له على الزجاج الامامي للسيارة أطلب منه عدم الوقوف بهذه الطريقة، لكن الرسالة جاءت بدون جدوى لذا تحدثت للشرطة"
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