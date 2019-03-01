ليست للطهي فقط.. 5 فوائد للطماطم تعيد جمالك

تعد الطماطم واحدة من الخضروات الرئيسية التي تدخل في جميع الأطعمة التي نتاولها بشكل يومي، وتتعدد فوائدها لكونها تحتوي على مادة "الليكوبين"، فضلاً عن احتوائها على نسبة مياة عالية، وكونها غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف.

ورصد موقع "بمبة نار" التركي المتخصص في شؤون المرأة التابع لصحيفة "ملليت" التركية، 5 طرق لاستخدام الطماطم كروتين يومي لإبراز جمال المرأة.

وجاءت تلك الطرق على النحو التالي:

1- قناع لإزالة الجلد الميت: الطماطم هى طريقة طبيعية لتنظيف خلايا الجلد الميت، بسبب احتوائها على حوامض طبيعية، وأوصى الموقع باستخدام 2 معلقة من عصير الطماطم و3 ملاعق من دقيق الشوفان لصنع قناع الوجه الطبيعي، ويوضع المزيج على المناطق التي تريد التخلص من الجلد الميت بها ويتم التدليك بحركات دائرية رقيقة للحصول على امتصاص أفضل، ومن ثم يترك لمدة 10 دقائق بعدها يتم إزالته ويُغسل الوجه.

2- قناع لمحاربة حب الشباب: الطماطم تقلل من إنتاج الدهون الزائدة، فبعمل مزيج يتكون من حبة طماطم وملعقة كبيرة من دقيق الشوفان وملعقتين من عصير الليمون، يساعد علي مكافحه حب الشباب والروؤس السوداء.

Advertisements

وتوضع الطماطم في الخلاط مع الشوفان وعصير الليمون، فإذا كان الخليط كثيفًا جدًا، يضاف بعض الماء حتى يصبح ذو قوام جيد، وبعد إزالة مكياج الليل، يتم وضع القناع على الوجه لمدة 20 دقيقة ويُزال بعدها.

3- كريم لترطيب اليد: عصير الطماطم والجليسيرين يرطب اليد ويبعد العلامات المبكرة للشيخوخة، ويصنع المزيج باستخدام حبة طماطم وملعقتين من الجلسيرين (20 مل). وتُهرس الطماطم وتخلط مع الجليسرين حتى يتم تشكيل مزيج ذو قوام سميك، ويوضع المزيج على اليدين ويترك لمدة 20 دقيقة، ويكرر 3 مرات في الأسبوع.

4- علاج الدوالي: يمكن أن يساعد الاستخدام الموضعي للطماطم على منع ظهور الدوالي والأوردة العنكبوتية، بوضع 3 ملاعق من الطماطم واثنين من خل التفاح وملعقة واحدة من "الألو فيرا" جل. وتُخلط الطماطم في الخلاط مع خل التفاح وجل الألو فيرا، ويوضع الخليط على المنطقة المصابة من الدوالي ، ويترك لمدة 40 دقيقة ثم يُغسل.

5- قناع تقوية الشعر: تعمل المواد المضادة للاكسدة في الطماطم على تلوين الشعر الذي تضرر من الصبغات، وبفعل الحرارة والعوامل البيئية الأخرى، ولإعادة تقوية الشعر تُستخدم حبيتين من الطماطم و نصف ملعقة من الأفوكادو وملعقة طعام من زيت جوز الهند. يمزج عصير الطماطم والافوكادو وزيت جوز الهند ويتم وضعة على الشعر مع استمرار فركه وضمان وصوله من الجذور إلى الأطراف، ويُغطى ويترك لمدة 20 دقيقة، ومن ثم يتم غسله، ولضمان الحصول على نتيجة يستخدم مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

​