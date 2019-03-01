محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:
يحرص الكثيرون عند شراءهم للأطعمة الغذائية التي نحتاجها بشكل يومي على مطالعة تاريخ انتهاء الصلاحية للتأكد من سلامة جودتها، وهذا يعد أمر وقائي ضروري لحماية أجسامنا من الأمراض المختلفة.
ومع ذلك، فالكثير منا ربما لا يعلم أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن حفظها وتظل صالحة للاستهلاك لمدة طويلة جدًا دون أن تفسد، ويخرج من هذه الأطعمة جميع أنواع الأسماك، ويمكن الإطلاع على الأطعمة التي لا تنتهي مدة صلاحيتها -وفق ما نشره موقع "ديلي ميل"- من خلال الصفحات التالية:
كانت هذه تفاصيل خبر منها الأرز الأبيض.. 10 أطعمة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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