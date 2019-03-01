منها الأرز الأبيض.. 10 أطعمة ليس لها تاريخ انتهاء صلاحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز حسن:

يحرص الكثيرون عند شراءهم للأطعمة الغذائية التي نحتاجها بشكل يومي على مطالعة تاريخ انتهاء الصلاحية للتأكد من سلامة جودتها، وهذا يعد أمر وقائي ضروري لحماية أجسامنا من الأمراض المختلفة.

ومع ذلك، فالكثير منا ربما لا يعلم أن هناك بعض الأطعمة التي يمكن حفظها وتظل صالحة للاستهلاك لمدة طويلة جدًا دون أن تفسد، ويخرج من هذه الأطعمة جميع أنواع الأسماك، ويمكن الإطلاع على الأطعمة التي لا تنتهي مدة صلاحيتها -وفق ما نشره موقع "ديلي ميل"- من خلال الصفحات التالية: