بالصور| 4 مشاهير دعمن الرضاعة الطبيعية.. إحداهن أرضعت طفلها في مطعم

دعمت المطربة التونسية بهاء الكافي حق النساء في إرضاع أطفالهن في الأماكن العامة، إذ نشرت صورة لها بصحبة ابنها الثاني "كيان"، عبر حسابها بموقع تبادل الصور "إنستجرام"، وعلقت: "لا يهم أين نتواجد، عندما يجوع طفلنا في ثانية طعامه يصبح جاهزا، هل هناك أجمل من الطبيعة والفطرة التي خلقنا الله عليها".

وروت "الكافي" تجربتيها مع الرضاعة الطبيعية لابنتها الكبرى "جويا"، التي استمرت نحو سنة و7 أشهر، قبل حملها في ابنها الثاني، مؤكدة أنها لم تشهد مرحلة الفطام، لكن ابنتها من قامت بذلك بمفردها، فيما تواصل رضاعة طفلها الثاني "كيان"، البالغ من العمر 6 أشهر، لتصف بداية رحلتها بالـ"مجهدة"، لكنها تخطها بفضل الوعي الطبي الذي اكتسبته من المختصين والخبرات السابقة لبعض الأمهات.

ونصحت نجمة الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب "ستار أكاديمي"، الأمهات بمتابعة الأطباء ذوي الثقة عند مواجهة صعوبات في الرضاعة، لافتة إلى بعض القصص السلبية التي تسمعها من قبل بعض الأطباء: "للأسف ليس جميع الأطباء يشجعون على الرضاعة الطبيعية، سمعت بقصص مؤسفة عن أطباء تطلب من الأمهات وقف الرضاعة لأسباب سخيفة، هذا غير عن ضغط المجتمع بجملة (حليبك مش كفاية)، (حرام طفلك يبكي جوعا حليبك ضعيف) و(الولد ضعيف) و(مازلت ترضعين ابنك هو كبير الآن)".

واختتمت "الكافي" حديثها، كاتبة: "هدفي مما كتبته أن أدعم أي أم تشعر أنها منهكة ومضغوطة، تطبيق الرضاعة في الأماكن العامة وكذلك لأشارككم جزء مني الأم الراعية المغذية، ليس هدفي إحباط أي أحد فكل الأمهات رائعات ويقمن بعمل جبار سواء رضعن أو لا".

وبهاء الكافي ليست أولى المشاهير اللاتي فضلن الرضاعة الطبيعية، ودعمن القيام بها في الأماكن العامة أيضًا، إذ سبقتها عدد من الفنانات العرب ومشاهير العالم اللاتي لم يترددن في القيام بواجبات الأمومة رغم اعتقاد البعض أنها ستسبب الضرر لأجسادهن، يرصدهن "هن" في السطور التالية:

- نانسي عجرم

دعمت المطربة اللبنانية نانسي عجرم لجوء الأمهات للرضاعة الطبيعية مع أطفالهن، بنشرصورة مع ابنتها الثالثة "ليا"، بعد أيام من ولادتها، وعلقت قائلة: "الرضاعة الطبيعية كانت دائمًا من أجمل التجارب في حياتي. بالنسبة لي، هي الطريقة الأقوى للتواصل مع لِيا، تجعلها تشعر بالأمان والحب والإهتمام. ليس هناك شيء طبيعي وصحيح أكثر مما خططت الطبيعة الأم لأن نقوم به".

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- سيرينا وليامز

نشرت سيرينا وليامز، لاعبة التنس الأمريكية، تدوينة عاطفية عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أرفقتها بصورة مع طفلها، وعلقت قائلة: "زميلاتي الأمهات، ما هي المدة التي قمتن فيها بالرضاعة الطبيعية؟ هل من الغريب أن أشعر بالحزن عندما أفكر فقط في أنه عليّ أن أتوقف عن الرضاعة الطبيعية في وقت ما؟".

- كريسي تيجان

كما طالبت العارضة الأمريكية كريسي تيجان، زوجة المغني جون ليجند، أن تصبح الرضاعة في الأماكن العامة أمرًا معتادًا، فهي كثيرًا ما تنشر صورًا لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترضع أطفالها، وقالت في إحدى تدويناتها: فقط أسترخي، أنشر حياتي اليومية كما أفعل في كل شيء آخر، أطبخ، ألعب مع الكلاب، وغيرها من الأنشطة، يمكنك جعل إرضاع طفلك أمرًا طبيعيًا كهذا".

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