بالصور| تعرفي على مجموعة دار أزياء "Chloé" في أسبوع الموضة بباريس

عرضت دار أزياء "Chloé" العالمية، مجموعتها الجديدة، لملابس شتاء 2019، في إطار أسبوع الموضة المُقام بباريس.

وقدمت الدار مجموعة مميزة، تنوعت بين الملابس الكاجوال، الملائمة للجامعة، وأماكن العمل، والتي يمكن ارتداءها في الساعات الأولى من الصباح.

واعتمدت المجموعة على البنطلونات "الجينز"، والتنورات، والفساتين القصيرة، وتنوعت الألوان بين الرمادي، الكحلي، والمارون، ودرجات البُني وغيرها.

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