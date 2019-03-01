سما المصري تثير الجدل حول "التوبة" من جديد: ادعو الله أن يحسن خاتمتنا

تسابق العديد من المشاهير، اليوم الجمعة، لنشر الأحاديث والأدعية، والتذكير بالصلاة على النبي.

وفي سياق متصل، نشرت الراقصة سما المصري، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لمسجد المدينة المنورة مُرفقة بتعليق: "اكثروا من الصلاة علي النبي محمد صلي الله عليه وسلم كل يوم ليكون لنا شفيعا يوم العرض على الله عز وجل وادعوا الله أن يحسن خاتمتنا جميعًا مهما ثقلت ذنوبنا".

وتابعت: "اللهم صلي وسلم وبارك عليه، جمعتكم مباركة".

وتفاعل العديد من متابعيها بشكل مع المنشور، فقال أحدهم: "هتعملي فيها شيخة ولا أيه"، في حين رد الأخير بجملة شهيرة من فيلم "رصيف نمرة 5"، ساخرًا: "فين سبحتك يا معلم بيومي"، وعلق آخر: "ما تقولي لنفسك".

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وكانت "سما" أعلنت منذ أشهر عدة عن توبتها عن نشر صورها الجريئة، عقب مرورها بوعكة صحية، مطالبة متابعيها بعدم نشر الصور القديمة، إلا أنها عادت من جديد قائلة: "التوبة كانت كذبة".

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