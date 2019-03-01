بالفيديو| قبل وفاء عامر.. فنانات اعترفن بالتقصير تجاه ذويهن: "سامحونا"

دخلت الفنانة وفاء عامر في نوبة من البكاء، أثناء استضافتها أمس، في برنامج "تحت السيطرة" المذاع عبر فضائية "النهار"، حينما استمعت إلى رسالة والدتها التي عبرت من خلالها عن حبها الشديد إليها، وعدم حزنها من عدم سؤالها في حال انشغالها في أعمالها الفنية.

وقالت والدة "وفاء": "هي معايا بقلبها وبروحها، ومبزعلش إنها أوقات مبتسألش عني، أنا حبيت الفن عشان خاطرها، عمري ما أزعل منك لو مسألتيش يوم عني، انتي بتاعة ربنا، انتي طفله صغيرة وعارفة اللي جواكي ايه، ربنا يخليكي ليا".

وردت "وفاء" على الرسالة باكية: "هي كانت في أمريكا تعبانة وأنا كنت هنا في مصر ومكنتش عارفه أروح، بسبب شغلي وأن ابني عنده امتحانات".

لم تكن وفاء عامر الفنانة الوحيدة التي اعترفت بتقصيرها تجاه والدتها بسبب انشغالها في تصوير أعمالها الفنية، حيث سبقتها فنانات أخريات اعترفن بتقصيرهن في حق ذويهن.

- دينا

خلال استضافة المطربة أروى للراقصة الاستعراضية دينا، في إحدى حلقات برنامجها "تحت السيطرة"، استمعت دينا إلى رسالة صوتية من نجلها "علي"، الذي عبر عن حبه الشديد لها، مطالبها بالاهتمام بنفسها، فهي تحب كل الناس، على حد قوله.

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تأثرت دينا برسالة ابنها، فلم تقاوم دموعها، معترفة بأنها كثيرًا ما ظلمت ابنها، فهي لم تقضي معه أوقات كثيرة أو تشاركه احتفالات مثل أعياد رأس السنة، فهي دائمًا مشغولة بالحفلات التي تشارك بها.

- مها أحمد

بكت الفنانة مها أحمد، أثناء تقديمها لبرنامجها "مع مها"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، بسبب نجلها، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان حاضرا معها في الحلقة، لتطلب منه السماح إذا قصرت في حقه، قائلة: "أنا بحبك أوي.. سامحني يا ابني لو كنت قصرت في حقك.. ما باليد حيلة وربنا قادر على كل شيء".

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