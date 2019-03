مستحضرات مكياج جديدة... هذه أبرزها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - يعد عام 2019 كل امرأة عصرية ومحبة للجمال والأناقة، بمستحضرات مكياج جديدة ومبتكرة ستعزز من سحر مكياجك وجاذبيته. وقد اخترنا لك في هذا المقال، مجموعة من أجدد وأفضل مستحضرات المكياج، من مختلف الماركات العريقة، فلا تترددي في تجربتها.





Laura Mercier Flawless Lumière Radiance-Perfecting Foundation

يوفر كريم الأساس Laura Mercier الجديد تغطية مثالية للبشرة، بحيث يضفي الضوء والتوهج الفوري على بشرتك، بغض النظر عن نوعية الضوء التي تقفين في ظله. ولا يتوقف هذا المنتج عند هذا الحد، بل إن تركيبته خفيفة الوزن والمرطبة للبشرة، تدوم لمدة 15 ساعة، بحيث تبقى بشرتك خالية من العيوب لأطول فترة ممكنة. علماً أنه متوافر في 30 درجة لون ليلائم ألوان البشرة كافة.



Make Up For Ever Ultra HD Self-Setting Concealer

لا يحتاج هذا الكونسيلر، المستحضر الجديد من Make Up For Ever Ultra، الى تثبيته أو ضبطه بالباودر، وذلك بفضل الأصباغ الفريدة من الأحماض الأمينية التي يحتوي عليها، والتي تتطابق فوراً مع بشرتك، فيبقى لمدة تصل الى 12 ساعة من دون تكتل أو تجعّد، كما أنه متوافر في 22 درجة لون.



Chanel Baume Essentiel Multi-Use Glow Stick

صمَّم هذا المنتج متعدد الأغراض من شانيل، فنان المكياج Lucia Pica، ليضفي على شفاهك ووجنتيك وعينيك وميضاً براقاً رائعاً، لذلك هو مثالي لتجربة موضة البشرة الزجاجية اللامعة والبراقة الرائجة جداً حالياً.



Maybelline New York Snapscara

سنابسكرا هي أحدث وأفضل ماسكرا صادرة عن علامة Maybelline، إذ تتميز بتركيبتها الرقيقة والمرنة التي تلون رموشك وتجعلها تبدو لامعة للغاية، كما ستضيف القليل من السماكة والكثير من الطول الى رموشك. إضافة الى ذلك، ستمنحك الفرشاة المقوسة لهذه الماسكرا تأثير عين القطة. فضلاً عن تركيبتها الخالية من الشمع التي تنظَّف بسهولة باستخدام الماء الدافء فقط.



Bobbi Brown Crushed Liquid Lip

لقد تم تصميم أحمر الشفاه الجديد هذا من بوبي براون، للنساء اللواتي يرغبن في مظهر شفاه جريء ولامع، إذ إن الألوان الأربعة عشر التي تتوافر من أحمر الشفاه السائل Bobbi Brown Crushed Liquid Lip، مشبعة جداً وتتراوح بين الألوان المحايدة الرقيقة وتلك النابضة بالحياة، وهو خيار مناسب لأي شكل شفاه تترغبين في الحصول عليه.



Yves Saint Laurent Beauté Volupté Plump-in-Colour

يتميز أحمر الشفاه هذا من إيف سان لوران، بصيغته التي تعمل على إبراز شفتيك وجعلك أكبر حجماً، فهي تحتوي على زيت النعناع والـ Caprylyl Glycol، التي تمنح شفاهك مظهراً مكتملاً، كما يزيد مسحوق اللؤلؤ الذي يشتمل عليه من تألق شفتيك وجمالها.

