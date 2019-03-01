قبل السفر إلى دول باردة... تقيّدي بهذه الإرشادات حفاظًا على بشرتكِ

المجموعة الأولى:

الماء الفاتر: اغسلي بشرتكِ وجسمكِ دومًا بالماء الفاتر وليس بالماء الساخن. صحيح أنّ البرد القارس الذي قد تشعرين به، يجعلكِ ترغبين بحمّام ماء ساخن، لكنّ هذه الأخيرة تنزع الزيوت الطبيعيّة عن بشرتكِ، وتفاقم جفافها.

رطّبي بشرتكِ دومًا: قبل السفر إلى الدول الباردة، استشيري اختصاصي البشرة الخاص بكِ لمعرفة أيّ أنواع من كريمات الترطيب يمكنكِ أن تستخدمي. إنّما إذا فضّلتِ استخدام الكريمات نفسها، فاحرصي على ترطيب بشرتكِ جيّدًا، وإبقاء الكريم في متناولكِ، لأنّكِ قد تضطرين لتطبيقه مرّات عدّة في اليوم، خصوصًا إذا كنت ستمضين بضع ساعات في الخارج. انتبهي أيضًا إلى ضرورة ترطيب جسمكِ، ويديكِ، ووجهكِ.

شرب المياه وتناول الخضار: النظام الغذائي المتّبع في الدول الباردة، يجب أن يشتمل على الكثير من السوائل (المياه المعدنيّة بشكل أفضل) والكثير من السلطات التي تحتوي على خضار مشبّعة بالمياه، كالطماطم، والخيار، والفاكهة كالتفاح. كما احرصي على تناول الحمضيات، لأنّها تحتوي على الفيتامين سي الضروري من أجل تعزيز نسبة الكولاجين.

