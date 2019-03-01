قبل السفر إلى دول باردة... تقيّدي بهذه الإرشادات حفاظًا على بشرتكِ

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - عند السفر إلى الدول الباردة، تتعرّض البشرة للعديد من العوامل المؤذية. فالمناخ البارد والجاف يسبّب جفاف البشرة، وبالتالي تشقّقها. ما يفاقم المشكلة، هو أجهزة التدفئة المنتشرة في كلّ الأمكنة.
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صحيح أنّ المرء لا يستطيع العيش من دونها، لكنّها تعزز جفاف البشرة. لذلك، في المرة المقبلة التي تسافرين فيها إلى إحدى الدول الباردة، ننصحكِ بالأخذ في الاعتبار النصائح الآتية من أجل حماية بشرتِكِ والحفاظ على ترطيبها:
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المجموعة الأولى:
الماء الفاتر: اغسلي بشرتكِ وجسمكِ دومًا بالماء الفاتر وليس بالماء الساخن. صحيح أنّ البرد القارس الذي قد تشعرين به، يجعلكِ ترغبين بحمّام ماء ساخن، لكنّ هذه الأخيرة تنزع الزيوت الطبيعيّة عن بشرتكِ، وتفاقم جفافها.
رطّبي بشرتكِ دومًا: قبل السفر إلى الدول الباردة، استشيري اختصاصي البشرة الخاص بكِ لمعرفة أيّ أنواع من كريمات الترطيب يمكنكِ أن تستخدمي. إنّما إذا فضّلتِ استخدام الكريمات نفسها، فاحرصي على ترطيب بشرتكِ جيّدًا، وإبقاء الكريم في متناولكِ، لأنّكِ قد تضطرين لتطبيقه مرّات عدّة في اليوم، خصوصًا إذا كنت ستمضين بضع ساعات في الخارج. انتبهي أيضًا إلى ضرورة ترطيب جسمكِ، ويديكِ، ووجهكِ.
شرب المياه وتناول الخضار: النظام الغذائي المتّبع في الدول الباردة، يجب أن يشتمل على الكثير من السوائل (المياه المعدنيّة بشكل أفضل) والكثير من السلطات التي تحتوي على خضار مشبّعة بالمياه، كالطماطم، والخيار، والفاكهة كالتفاح. كما احرصي على تناول الحمضيات، لأنّها تحتوي على الفيتامين سي الضروري من أجل تعزيز نسبة الكولاجين.
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المجموعة الثانية:
جهاز مرطّب: من الحيل الرائعة التي تسهّل إقامتكِ في الدول الباردة، هي وضع جهاز ترطيب يعمل على بثّ البخار البارد في الغرفة، حيث يرفع نسبة الرطوبة فيها. فأجهزة التدفئة، تجعل الغرفة جافّة وبالتالي تسبّب جفاف بشرتكِ. لذلك، فإنّ هذا الجهاز الصغير يُحدِث الفرق.
كريم الوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة: نعم رغم أنّ السماء ملبّدة بالغيوم على الأرجح، فإنّ استخدام كريم الوقاية من الشمس، ضروري لحماية بشرتكِ من الأشعة ما فوق البنفسجيّة.
تجنّبي التقشير: أهمّ ما يجب الانتباه إليه لدى السفر إلى الدول الباردة، هو تجنّب التقشير منعًا لجفاف البشرة. لذلك، إن اضطررتِ لتقشير وجهكِ، اختاري مقشّرًا لطيفًا جدًّا على البشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل السفر إلى دول باردة... تقيّدي بهذه الإرشادات حفاظًا على بشرتكِ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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