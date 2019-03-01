نسرين طافش في الشورت والفساتين القصيرة مؤخرًا

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 1 مارس 2019 06:27 مساءً - منذ فترة ونحن نشاهد نسرين طافش تعتمد أزياءً مواكبة للموضة وعصرية، وقد تنوعت خياراتها بشكل لافت، لكننا لاحظنا مؤخرًا أنها أصبحت ميّالة لاعتماد الشورت والفساتين والتنانير القصيرة. الكثير من الناس يعتبرون هذه الخيارات جريئة بالنسبة للوطن العربي، لكن وعلى ما يبدو فإنّ لنسرين رأيًا آخر حيث إنها اعتمدتها بأسلوب شبابي وغير مبتذل، وإليكِ بعض الأمثلة.



نسرين طافش في شورت من المخمل:



شاهدنا نسرين طافش في اطلالة صباحية كاجوال مؤخرًا، اختارت فيها شورت قصيرًا من المخمل باللون الأحمر العنابي، وقد نسقت معه سويتر ناعمة باللون الأبيض مطرزة برسومات ملونة، وأكملت الاطلالة بجزمة باللون البني وشنطة يد كبيرة من الجلد من “كريستيان لوبوتان” Christian Louboutin.





نسرين طافش في التنورة القصيرة:



اختارت نسرين طافش اطلالة من “إليزابيتا فرانكي” Elisabetta Franchi على المسرح، وكانت عبارة عن تنورة قصيرة مصنوعة من قماش لامع بنقشة الكارو، نسقت معها قميصًا مماثلًا لها، وزينت خصرها بحزام عريض من الجلد، وأكملت اللوك بحذاء بكعب عالٍ باللون الأحمر العنابي.







نسرين طافش في فستان قصير باللون الأبيض:



لأحد المشاوير مؤخرًا اختارت نسرين طافش فستانًا قصيرًا باللونين الأسود والأبيض، مستوحًى من حقبة الستينيات مع ياقة مفتوحة على شكل حرف V وأكمام طويلة، زينت خصرها بحزام من الجلد باللون الأبيض، واختارت مع الفستان جزمة عالية وصل طولها حدّ الركبة باللون الأسود من سانت لوران Saint Laurent.





شاهدي اطلالات نسرين طافش في الشورت والفساتين والتنانير القصيرة، واخبرينا رأيكِ بها.

تابعي أيضاً:

5 إطلالات أدخلت نسرين طافش قائمة الأكثر أناقة و5 أخرجتها منها

10 فساتين اعتمدتها نسرين طافش تبرز أنوثتها

صيف نسرين طافش كان حافلًا بالإطلالات الجريئة