بعد 11 شهر زواج.. «شيرين» تطلب الخلع: «بيتف على الأرض»

بعد 11 شهرًا من الزواج، أقامت «شيرين.م» 29 عامًا، ربة منزل، دعوى خلع حملت رقم 3354/2018 ضد زوجها «محمد.ع» 33 عامًا، موظف، لاستحالة العشرة بينهما.

تغير في الأفعال والتصرفات دفعت الزوجة العشرينية لطلب الخلع بعدما ضاقت من عدم استجابته، تروي «شيرين» لـ«هن»: «تعبت منه همجي بشكل مش طبيعي وتصرفاته مش زي واحد متعلم وخريج مدارس.. مكانش كدا في الخطوبة أبدا كان بيحافظ على شكله وتصرفاته قدام الناس.. لكن بعد الجواز اتغير خالص بقى يعلي صوته ويشتم على أي حاجة بألفاظ وحشة.. اه أنا أهلي مش أغنيا وعلى قد حالنا بس أبويا راجل محترم عمره ما شتم ولا قال كلمة وحشة قدامنا عشان أنا وأخواتي بنات ومكانش يرضى يجرحنا بكلمة.. لكن جوزي لأ عادي يسب الدين قدامي».

أفعال سيئة رفض الزوج الاستجابة لزوجته في تغييرها، تضيف: «بيعمل حركات مقرفة ومقززة جدا.. بيتف على الأرض وهو ماشي عادي حتى في الشقة ولما أقوله روح الحمام يزعل يقولي بيتي وأنا حر أعمل فيه اللي عايزه.. ميت مرّة جبت مناديل وأقول يمكن تعبان ولا حاجة وأحط المناديل في كل حتة في البيت عشان يستخدمها.. لكن مفيش فايدة فيه.. ملهوش في النضافة تماما ولا بيستجيب لأي حاجة أقولها وعايزني أعيش كدا وخلاص.. باعتبار إنه جايب شغالة من غير فلوس بيأكلها بس والسلام.. كل حاجة بالنسبة له عند مفيش بينا المودة والرحمة اللي قال عليها ربنا. .قلبه قاسي وجامد عليّ».

خلافات بسبب التفاهم بينهما، حسب رواية الزوجة: «لما أعلق على حاجة يبقى القيامة قامت.. يعند ويسوق فيها.. فقررت الانفصال عنه وطلبت الطلاق بقالي 4 شهور في بيت أهلي ومرتاحة مش عايزاه تاني.. لكنه رافض الطلاق رغم إني قولتله هبريه من كل حاجة بس مفيش فايدة.. فقررت أخلعه عشان أخلص».

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