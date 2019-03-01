على خطى ماكرون وبريجيت.. معلمة مغربية تتزوج تلميذا يصغرها بـ10 أعوام

على خطى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تزوج من مدرسته بريجيت ماكرون، التي تكبره في العمر، عقدت معلمة مغربية قرانها على تلميذها الذي يصغرها بـ10 أعوام، في مدينة اليوسيفية.
وبحسب ما ذكرته "سبوتينك" نقلًا عن موقع "المغرب 24"، أن أستاذة الرياضيات وهي معلمة في الثانوية التأهيلية الاجتهاد في مدينة اليوسفية بالمغرب، عقدت قرانها على تلميذها، البالغ من العمر 19 عامًا، ويدرس في الصف الثاني الثانوي، يوم السبت الذي وافق 16 فبراير الماضي، وذلك بحضور أسرتي العروسين.
حالة من الجدل انتشرت بين أهالي مدينة اليوسيفية، ما بين مؤيدين ومعارضين لهذه الزيجة، وبحسب القانون المغربي فأن السن القانوني للزواج هو 18 عامًا للذكور والإناث، واعتبرت المادة 19 من (قانون الأسرة) أن "أهلية الزواج تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين بقواهما العقلية 18 عاما".
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