حدث في دسوق.. سيدة خدعت زوجها وعاشرت عشيقها "قدام عينه": "ده شيخ وهيطلع الجن"

أوهمته بأنها "عليها جن"، وأن المنزل عائم على آثار، جاءت بعشيقها إلى بيتها ورسمت خطة خداع لزوجها، كي تتمكن من ممارسة الرزيلة معه على فراش الزوجية وأمام زوجها، بحجة إن عشيقها "شيخ" وسيستخرج الجن من جسدها.

ما سبق ليس قصة مسلسل أو رواية لكاتب، بل حقيقة بدأت تتكشف خيوطها، بعدما حرر عامل مقيم بإحدى قرى مركز دسوق التابع لمحافظة كفر الشيخ، محضر زنا ضد زوجته في مركز دسوق، وبلاغ ضد عشيقها يتهمه فيه بالاحتيال وممارسة الرذيلة مع زوجته.

تلقى اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد تقدم "أ.م"، 44 سنة، عامل، ويقيم بإحدى قرى مركز دسوق، يتهم زوجته وسائق "توكتوك"، بوجود علاقة آثمة وغير مشروعة بينهما.

وقال العامل فى بلاغه أمام قيادات مركز شرطة دسوق، إن زوجته "ف.ف"، 30 سنة، ربة منزل، حضرت للمنزل بصحبة سائق التوكتوك "ا.س"، 23 سنة، وأوهماه بأنها مريضة و"عليها جن"، وأن العشيق "شيخ" وسيعالجها.

وأضاف العامل في بلاغه أن "السائق"، أوهمه أيضا بأن منزله تحته آثار ويستطيع إخراجها، وبناء على ذلك مارس الجنس مع زوجته برغبتها على فراش منزله، ولم يكتف بذلك بل اعتدى بالضرب عليه بعد وهمه بمعالجته لكونه مريض ما أدى إلى إصابته، مطالبا بالقبض عليهما.

ووجه مدير إدارة البحث الجنائى ضباط المباحث بعمل التحريات اللازمة، حيث أسفرت عن وجود علاقة آثمة بين المتهمين، وأنهما أوهما الزوج صاحب البلاغ بأنه مريض وأن المتهم الثاني "العشيق" سيعالجه داخل مسكن الزوجية حتى يتمكن من الدخول إلى المنزل بصورة طبيعية في أي وقت.

كما أكدت التحريات أن المتهم الثاني "العشيق" كان يضرب صاحب البلاغ بدعوى أن ذلك لمصلحته وأنه يعالجه مما يعانى منه من أمراض، كما كان يضرب ابنة المجنى عليه بطريقة وحشية بدعوى إخراج الجن من جسدها ما أسفر عن إصابتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4348 لسنة 2019 جنح مركز شرطة دسوق، وجار العرض على النيابة العامة.

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