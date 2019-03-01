تعرّفي على مميّزات رجل برج الحوت عند الوقوع في الحب

يتميز رجل برج الحوت بأنه من الشخصيات المعطاءة والكريمة التي لديها حدس عالِ، فيمكنه بسهولة الشعور بما يفكر فيه الآخرون، وهو عاطفي وحساس جدًا ولكنه يحاول طيلة الوقت إخفاء هذا الجانب منه، فيما يراه البعض شخصية غامضة وصعب القراءة، كما يتميز أيضا بأنه شخصية شغوفة ومبدعة وستجدينه مولع بالفن ومنغمس في بعض الأشياء المتعلقة بالفنون.

مميزات برج الحوت: خيالي، عطوف، ناكر للذات، لديه حدس عال، رحيم،عيوب برج الحوت: مثالي بدرجة مبالغة، ضعيف الإرادة، متشائم، حساس جدا، كسول.

رجل الحوت في الحب والعلاقات العاطفية

رجل الحوت رومانسي للغاية ويتمتع بقلب نقي ويحب شريكته بالطريقة التي تستحق أن تعامل بها، عادة ما يكون خجولا، لن يسعى محاولا للتعرف على امرأة غير معجبة به بل سيفضّل أن ينتظر إلى أن يكون متأكد بنسبة ١٠٠٪ من مشاعرها تجاهه، وفي أي علاقة عاطفية، ستجدين رجل الحوت حنون ومساعد ويسعى لتلبيه احتياجات المرأة طيلة الوقت، وأيضًا يحب رجل الحوت إعداد المفاجآت لحبيبته ومن مميزاته أنه ليس صعب المراس في العلاقة العاطفية ويمكننا القول بأنه سيكون وفيا ومخلصا لشريكة حياته.

مشاهير برج الحوت

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صابر الرباعي – جاستن بيبير

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