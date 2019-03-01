مشاهدة التلفزيون لساعات طويلة تضعف ذاكرة من تجاوزوا الخمسين

محمد اسماعيل - القاهرة - الكونسلتو-

خلصت دراسة حديثة إلى أن مشاهدة التلفزيون أكثر من ثلاث ساعات ونصف يوميا قد تؤدي إلى تدهور الذاكرة لدى البالغين.

وخلصت الفحوص التي أجريت ل 3500 ممن يزيد عمرهم عن خمسين عاما إلى أن تدهور القدرة على تذكر الكلام لدى من يشاهدون التلفزيون لساعات طويلة يبلغ نحو ضعف عدد الذين يشاهدون التلفزيون لمدد قصيرة.

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وتضعف ذاكرة الإنسان بصورة طبيعية نتيجة لتقدم العمر.

لكن ذلك يحدث بصورة أسرع كلما شاهدنا التلفزيون لمدة أطول، حسبما أشارت دراسة أجرتها جامعة كوليدج لندن.

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