هل تنزعج من صوت مضغ الطعام ؟.. فأنت مصاب بهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

قال أخصائي العلاج النفسي الألماني أندرياس زيبيك إن الميسوفونيا "Misophonia" هي اضطراب عصبي يتميز بردة فعل سلبية تجاه سماع بعض الأصوات، خصوصاً الأصوات في الفم كالمضغ والسعال، وغيرها من الأصوات كصوت الكتابة على لوحة المفاتيح وصرير القلم، حسب ما جاء فى موقع"24 الإماراتى".

وأضاف زيبيك أن الميسوفونيا المعروفة أيضاً "بمتلازمة حساسية الصوت الانتقائية" تُصنف ضمن رهاب القذارة، مشيراً إلى أن سببها غير معلوم، ولكن يعتقد الأطباء أنها ترجع إلى وجود خلل في النظام السمعي في الدماغ، أو إلى عوامل وراثية.

ويمكن تخفيف متاعب الميسوفونيا من خلال الخضوع للعلاج السلوكي المعرفي، حيث يتعلم المريض كيفية التعامل مع الأصوات المزعجة بصورة أفضل، كما يمكن اللجوء إلى تقنيات الاسترخاء كالتأمل واليوغا من أجل محاربة التوتر النفسي والقلق والغضب.